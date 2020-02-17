Hazine-Bütçe fazlası Ocak'ta yüzde 322.4 artışla 21.5 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayında bütçe fazlasının yüzde 322.4 artışla 21.5 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ocak ayında faiz dışı fazla yüzde 176.9 artışla 34.2 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde, bütçe giderleri yüzde 9.6 artışla 100.67 milyar liraya, bütçe gelirleri de yüzde 26 artışla 122.17 milyar liraya çıktı. Bu dönemde, vergi gelirleri 67 milyar 416 milyon lira, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 53 milyar 375 milyon lira oldu.

Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.1 artarak 67 milyar 416 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 7.4 iken 2020 yılında yüzde 8.6 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında, "Program döneminde mali disipline kararlılıkla devam edilecektir. Bu kapsamda kaynakların

verimli kullanılması sağlanacak ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir. Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları ile vergi tahsilatında etkinliğin artırılması ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılması hedeflenmektedir" denildi. (Grafik - Tablo)