Hazine-Bütçe fazlası Ocak'ta yüzde 322.4 artışla 21.5 milyar lira - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine-Bütçe fazlası Ocak'ta yüzde 322.4 artışla 21.5 milyar lira - Son Dakika Ekonomi

Hazine-Bütçe fazlası Ocak'ta yüzde 322.4 artışla 21.5 milyar lira

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayında bütçe fazlasının yüzde 322.4 artışla 21.5 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

Hazine-Bütçe fazlası Ocak'ta yüzde 322.4 artışla 21.5 milyar lira, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayında bütçe fazlasının yüzde 322.4 artışla 21.5 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ocak ayında faiz dışı fazla yüzde 176.9 artışla 34.2 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde, bütçe giderleri yüzde 9.6 artışla 100.67 milyar liraya, bütçe gelirleri de yüzde 26 artışla 122.17 milyar liraya çıktı. Bu dönemde, vergi gelirleri 67 milyar 416 milyon lira, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 53 milyar 375 milyon lira oldu.

Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.1 artarak 67 milyar 416 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 7.4 iken 2020 yılında yüzde 8.6 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında, "Program döneminde mali disipline kararlılıkla devam edilecektir. Bu kapsamda kaynakların

verimli kullanılması sağlanacak ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir. Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları ile vergi tahsilatında etkinliğin artırılması ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılması hedeflenmektedir" denildi. (Grafik - Tablo)


Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu söylentilerini yalanladı
En çok Irak vatandaşları konut aldı Türk Eximbank, döviz kredilerinde 140 baz puana varan faiz indirimine gitti ABD mahkemesinden Bayer ve BASF'e 265 milyon dolarlık ceza

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:21:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazine-Bütçe fazlası Ocak'ta yüzde 322.4 artışla 21.5 milyar lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]