Hazine: Çift dilim tahvil ihraç miktarı 4 milyar dolar oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine: Çift dilim tahvil ihraç miktarı 4 milyar dolar oldu - Son Dakika Ekonomi

Hazine: Çift dilim tahvil ihraç miktarı 4 milyar dolar oldu

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ve 10 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracının 4 milyar dolar borçlanma ile tamamlandığını, maliyetin yüzde 2.7 olduğunu açıkladı.

Hazine: Çift dilim tahvil ihraç miktarı 4 milyar dolar oldu, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ve 10 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracının 4 milyar dolar borçlanma ile tamamlandığını, maliyetin yüzde 2.7 olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu ihraç ülkemizin 2007 yılından bu yana uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk çift dilim ihraç olmuştur. İşlem Cumhuriyet tarihinde bir kerede gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlem olma özelliğine sahip olup, ikincil piyasa getiri eğrimizin altında fiyatlanmıştır" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında şu bilgiler verildi:

"2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli çift dilim bir tahvil ihracı için 6 Şubat 2020 tarihinde Citi, Deutsche Bank, JP Morgan ve Societe Generale'a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 4

milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 13 Şubat 2020 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

"Söz konusu ihraç ülkemizin 2007 yılından bu yana uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk çift dilim ihraç olmuştur. İşlem Cumhuriyet tarihinde bir kerede gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlem olma özelliğine sahip olup, ikincil piyasa getiri eğrimizin altında fiyatlanmıştır.

"Tahvil dilimlerine toplamda 200'den fazla yatırımcı ihraç tutarının 3 katına yakın talep göstermiştir.

"Tahvillerin yüzde 51'i İngiltere'ye, yüzde 18'i ABD'ye, yüzde 14'ü diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 10'u Türkiye'ye ve yüzde 7'si de diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

"Mart 2025 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 4.45, kupon oranı yüzde 4.25 olarak; Mart 2030 vadeli tahvilin ise getiri oranı yüzde 5.45, kupon oranı yüzde 5.25 olarak gerçekleşmiştir.

"Söz konusu dolar tahvillerin ihraç tutarlarının tamamı Avro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu 4 milyar dolar tutarındaki yükümlülüğümüzün euro cinsinden ortalama kupon oranı yüzde 2.70 olmuştur.

"Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 4 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır."


Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Değerli konut vergisinde beyanname verme süresi ve 1'inci taksitin son ödeme tarihi uzatıldı Hazine, 4 milyar dolarlık rekor tahvil ihracı gerçekleştirdi Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen kişilere 20 bin TL ceza verilecek

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 01:50:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazine: Çift dilim tahvil ihraç miktarı 4 milyar dolar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]