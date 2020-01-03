Hazine değişim ihalelerine başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine değişim ihalelerine başlayacak - Son Dakika Ekonomi

Hazine değişim ihalelerine başlayacak

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 7 Ocak'ta değişim ihaleleri gerçekleştirilecek.

Hazine değişim ihalelerine başlayacak, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 7 Ocak'ta değişim ihaleleri gerçekleştirilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Aralık 2019'da yayınlanan "Ocak-Mart 2020 İç Borçlanma Stratejisi" çerçevesinde Bakanlıkça ocak ayı içerisinde değişim ihalelerine başlanmasının planlandığı belirtilmişti.

Bu kapsamda, 7 Ocak'ta, 8 Ocak valörlü olmak üzere 5 Şubat, 11 Mart ve 1 Nisan itfa tarihli senetlere ilişkin değişim ihaleleri yapılacak.

İlk değişim ihalesinde 5 Şubat itfa tarihli sabit kuponlu senet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyattan geri alınacak, karşılığında 7 Temmuz 2027 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet ihraç edilecek.

İkinci ihalede 11 Mart itfa tarihli değişken faizli senet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyattan geri alınacak, karşılığında 7 Temmuz 2027 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senetin ihracı gerçekleşecek.

Üçüncü ihaleyle de 1 Nisan itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyattan geri alınacak, karşılığında 7 Temmuz 2027 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet ihraç edilecek.

Duyuruya göre, yatırımcılar ihraç edilen senetler için fiyat teklifinde bulunacak ve çoklu fiyat ihale yöntemi uygulanacak.

Rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve ihale sonrası teklif yoluyla satış yapılmayacak. Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği değişim ihalelerine yalnızca Piyasa Yapıcı Bankalar katılabilecek.

Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi
Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi Onyekuru, yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek

Son Dakika Haberleri
22:42 Hazine değişim ihalelerine başlayacak - Son Dakika Ekonomi
21:34 Süleymani'nin öldürülmesi sonrası petrol fiyatları arttı - Son Dakika Ekonomi
21:16 İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda - Son Dakika Ekonomi
20:34 Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı - Son Dakika Ekonomi
19:21 Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 04:56:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazine değişim ihalelerine başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]