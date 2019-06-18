Son Dakika Haberleri: Hazine'den 1,6 milyar liralık kira sertifikası ihracı
Son Dakika Ekonomi Haber

Hazine'den 1,6 milyar liralık kira sertifikası ihracı

16 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 milyar 605 milyon 960 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Hazine'den 1,6 milyar liralık kira sertifikası ihracı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 milyar 605 milyon 960 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bugün 1 milyar 605 milyon 960 bin lira tutarında, 19 Haziran 2019 valörlü ve 16 Haziran 2021 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı.
Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:02 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz NATO'dan kritik Türkiye açıklaması: Askeri ilişkiler kesinlikle pozitif Bakanlık duyurdu: Turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:18:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine'den 1,6 milyar liralık kira sertifikası ihracı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]