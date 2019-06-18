Hazine'den 1,6 milyar liralık kira sertifikası ihracı
16 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 milyar 605 milyon 960 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:02 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından 1 milyar 605 milyon 960 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bugün 1 milyar 605 milyon 960 bin lira tutarında, 19 Haziran 2019 valörlü ve 16 Haziran 2021 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı.
Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası
Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletileceği belirtildi.
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