Son Dakika Haberleri: Hazine'den 1,7 milyar liralık kira sertifikası ihracı
Son Dakika Ekonomi Hazine'den 1,7 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine'den 1,7 milyar liralık kira sertifikası ihracı

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 1 milyar 721 milyon 400 bin TL tutarında 6 Kasım valörlü, 30 Ekim 2024 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Hazine'den 1,7 milyar liralık kira sertifikası ihracı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 1 milyar 721 milyon 400 bin TL tutarında 6 Kasım valörlü, 30 Ekim 2024 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden verilen bilgiye göre, bugün 1 milyar 721 milyon 400 bin TL tutarında 6 Kasım 2019 valörlü, 30 Ekim 2024 itfa tarihli ve TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin İHS (Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletileceği belirtildi. - İSTANBUL

Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama
9 evden 300 bin TL'lik elektronik eşya çaldılar! Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı Fatih Terim: "Kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil, artık UEFA tarafına bakacağız"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 00:40:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine'den 1,7 milyar liralık kira sertifikası ihracı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]