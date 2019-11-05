Hazine'den 1,7 milyar liralık kira sertifikası ihracı
7 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 1 milyar 721 milyon 400 bin TL tutarında 6 Kasım valörlü, 30 Ekim 2024 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 1 milyar 721 milyon 400 bin TL tutarında 6 Kasım valörlü, 30 Ekim 2024 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden verilen bilgiye göre, bugün 1 milyar 721 milyon 400 bin TL tutarında 6 Kasım 2019 valörlü, 30 Ekim 2024 itfa tarihli ve TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin İHS (Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletileceği belirtildi. - İSTANBUL
İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama 9 evden 300 bin TL'lik elektronik eşya çaldılar! Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı Fatih Terim: "Kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil, artık UEFA tarafına bakacağız"