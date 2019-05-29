Son Dakika Haberleri: Hazine'den 1 milyar avroluk kira sertifikası ihracı
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Hazine'den 1 milyar avroluk kira sertifikası ihracı

57 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 1 milyar 1 milyon 950 bin avroluk kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Hazine'den 1 milyar avroluk kira sertifikası ihracı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 1 milyar 1 milyon 950 bin avroluk kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bugün 1 milyar 1 milyon 950 bin avro tutarında, 31 Mayıs 2019 valörlü ve 29 Mayıs 2020 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı.
Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin İHS (Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:28 Kaynak: AA
Maliye, Ekonomi
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