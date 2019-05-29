Son Dakika Haberleri: Hazine'den 1 milyar euro'luk kira sertifikası ihracı
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Hazine'den 1 milyar euro'luk kira sertifikası ihracı

59 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1 milyar 1 milyon 950 bin euro tutarından 31 Mayıs 2019 valörlü kira sertifikası ihracı gerçekleşirdi.

Hazine'den 1 milyar euro'luk kira sertifikası ihracı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1 milyar 1 milyon 950 bin euro tutarından 31 Mayıs 2019 valörlü kira sertifikası ihracı gerçekleşirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün 1 milyar 1 milyon 950 bin euro tutarında 31 Mayıs 2019 valörlü, 29 Mayıs 2020 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlık açıklamasında kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletileceği bildirildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:23 Kaynak: İHA
Maliye, Ekonomi
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