Son Dakika Haberleri: Hazine'den 1 milyar euroluk kira sertifikası ihracı
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Hazine'den 1 milyar euroluk kira sertifikası ihracı

33 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 1 milyon 950 bin euroluk sukuk ihracı gerçekleştirdi.

Hazine'den 1 milyar euroluk kira sertifikası ihracı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 1 milyon 950 bin euroluk sukuk ihracı gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:43 
Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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