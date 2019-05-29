Hazine'den 1 milyar euroluk kira sertifikası ihracı
33 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 1 milyon 950 bin euroluk sukuk ihracı gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 1 milyon 950 bin euroluk sukuk ihracı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:43
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