Hazine'den 1 milyar euroluk kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 1 milyon 950 bin euroluk sukuk ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 1 milyon 950 bin euroluk sukuk ihracı gerçekleştirdi.

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