Hazine'den 2,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 milyar 204 milyon 680 bin liralık . kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 milyar 204 milyon 680 bin TL tutarında 12 Şubat 2020 valörlü, 9 Şubat 2022 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası tarafından iletileceği belirtildi. - İSTANBUL