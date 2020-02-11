Hazine'den 2,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı - Son Dakika

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Hazine'den 2,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 milyar 204 milyon 680 bin liralık . kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 milyar 204 milyon 680 bin liralık . kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 milyar 204 milyon 680 bin TL tutarında 12 Şubat 2020 valörlü, 9 Şubat 2022 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası tarafından iletileceği belirtildi.
(İHA)
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