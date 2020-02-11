Hazine'den 2,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazine'den 2,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı - Son Dakika

Hazine'den 2,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 milyar 204 milyon 680 bin liralık . kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine'den 2,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 milyar 204 milyon 680 bin liralık . kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 milyar 204 milyon 680 bin TL tutarında 12 Şubat 2020 valörlü, 9 Şubat 2022 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası tarafından iletileceği belirtildi.

(İHA)

Maliye Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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