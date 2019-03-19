Hazine'den 3 Bankaya Tahvil Artırımı Yetkisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için 3 bankaya yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için 3 bankaya yetki verdi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için Goldman Sachs, J.P.Morgan ve Standard Chartered'a yetki verildiğini duyurdu. - İSTANBUL

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