Hazine'den 3 Bankaya Tahvil Artırımı Yetkisi
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için 3 bankaya yetki verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için 3 bankaya yetki verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için Goldman Sachs, J.P.Morgan ve Standard Chartered'a yetki verildiğini duyurdu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:00 Kaynak: İHA
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