Son Dakika Haberleri: Hazine'den 3 bankaya yeniden ihraç yetkisi

Hazine'den 3 bankaya yeniden ihraç yetkisi

3 saat önce

Hazine, Nisan 2029 vadeli dolar cinsi eurobondun yeniden ihracı için bankaları yetkilendirdi.

Hazine'den 3 bankaya yeniden ihraç yetkisi, System.String[]
Hazine, Nisan 2029 vadeli dolar cinsi eurobondun yeniden ihracı için bankaları yetkilendirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:00 

Ekonomi
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