Hazine'den 3 bankaya yeniden ihraç yetkisi
3 saat önce
Hazine, Nisan 2029 vadeli dolar cinsi eurobondun yeniden ihracı için bankaları yetkilendirdi.
Hazine, Nisan 2029 vadeli dolar cinsi eurobondun yeniden ihracı için bankaları yetkilendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:00
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