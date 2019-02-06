Son Dakika Haberleri: Hazine'den 835 Milyon Euro Tutarında Kira Sertifikası İhracı

Hazine'den 835 Milyon Euro Tutarında Kira Sertifikası İhracı

40 dakika önce

– Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 8 Şubat 2019 valörlü olmak üzere 835 milyon euro kira sertifikası ihraç edildiği duyuruldu.

Hazine'den 835 Milyon Euro Tutarında Kira Sertifikası İhracı, System.String[]
– Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 8 Şubat 2019 valörlü olmak üzere 835 milyon euro kira sertifikası ihraç edildiği duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Bakanlığımızca 6 Şubat 2019 tarihinde, 835.000.000,00 Avro tutarında  8 Şubat 2019 valörlü, 5 Şubat 2021 itfa tarihli ve TRD050221F10 ISIN kodlu kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir.

"Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 6 Şubat 2019 Çarşamba günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:37 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Ekonomi
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