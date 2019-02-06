Hazine'den 835 Milyon Euro Tutarında Kira Sertifikası İhracı

– Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 8 Şubat 2019 valörlü olmak üzere 835 milyon euro kira sertifikası ihraç edildiği duyuruldu.

– Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 8 Şubat 2019 valörlü olmak üzere 835 milyon euro kira sertifikası ihraç edildiği duyuruldu.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;



"Bakanlığımızca 6 Şubat 2019 tarihinde, 835.000.000,00 Avro tutarında 8 Şubat 2019 valörlü, 5 Şubat 2021 itfa tarihli ve TRD050221F10 ISIN kodlu kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir.



"Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 6 Şubat 2019 Çarşamba günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir." - İstanbul

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