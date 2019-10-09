Son Dakika Haberleri: Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
Son Dakika Ekonomi Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bakanlıkça bugün doğrudan satış yöntemiyle 11 Ekim 2019 valörlü, 9 Ekim 2020 itfa tarihli olarak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,87 kupon ödemeli 3,015 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,87 kira ödemeli 12,662 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:12 Kaynak: AA
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