Son Dakika Haberleri: Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
Son Dakika Ekonomi Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bakanlıkça bugün doğrudan satış yöntemiyle 1 Kasım 2019 valörlü, 30 Ekim 2020 itfa tarihli olarak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 7,368 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 3,020 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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