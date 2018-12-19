Hazine'den bankalara 400 milyon euroluk kira sertifikası
46 dakika önce
Hazine, bankalara 400 milyon euroluk sabit ödemeli kira sertifikası satacak.
Hazine, bankalara 400 milyon euroluk sabit ödemeli kira sertifikası satacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:22
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