Son Dakika Haberleri: Hazine'den bankalara 400 milyon euroluk kira sertifikası

Hazine'den bankalara 400 milyon euroluk kira sertifikası

46 dakika önce

Hazine, bankalara 400 milyon euroluk sabit ödemeli kira sertifikası satacak.

Hazine'den bankalara 400 milyon euroluk kira sertifikası, System.String[]
Hazine, bankalara 400 milyon euroluk sabit ödemeli kira sertifikası satacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:22 

Ekonomi
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