Hazine'den Dibs İhracı
35 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, doğrudan satış yöntemiyle 916,4 milyon avro tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirildi.
Hazine ve Maliye
Bakanlığınca, doğrudan satış yöntemiyle 916,4 milyon avro tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirildi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün doğrudan satış yöntemi ile 916 milyon 400 bin avro tutarında 15 Mart 2019 valörlü, 13 Mart 2020 itfa tarihli DİBS ihracı yapıldı.
DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası
Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:28 Kaynak: AA
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