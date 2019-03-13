Hazine'den DİBS ihracı
32 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, doğrudan satış yöntemiyle 916,4 milyon avro tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirildi.
Hazine ve Maliye
Bakanlığınca, doğrudan satış yöntemiyle 916,4 milyon avro tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:30
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