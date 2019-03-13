Son Dakika Haberleri: Hazine'den DİBS ihracı

Hazine'den DİBS ihracı

32 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, doğrudan satış yöntemiyle 916,4 milyon avro tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirildi.

Hazine'den DİBS ihracı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, doğrudan satış yöntemiyle 916,4 milyon avro tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:30 

Maliye, Ekonomi
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