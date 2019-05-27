Son Dakika Haberleri: Hazine'den euro cinsi sukuk ihracı

Hazine'den euro cinsi sukuk ihracı

2 saat önce

Hazine bu hafta yurtiçi piyasaya euro cinsi kira sertifikası ihraç edecek.

Hazine'den euro cinsi sukuk ihracı, System.String[]
Hazine bu hafta yurtiçi piyasaya euro cinsi kira sertifikası ihraç edecek. Kira sertifikası 1 yıl vadeli ve altı ayda bir yüzde 1,50 kira ödemeli olacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:28 
Ekonomi
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