Hazine'den euro cinsi sukuk ihracı

Hazine bu hafta yurtiçi piyasaya euro cinsi kira sertifikası ihraç edecek.

Hazine bu hafta yurtiçi piyasaya euro cinsi kira sertifikası ihraç edecek. Kira sertifikası 1 yıl vadeli ve altı ayda bir yüzde 1,50 kira ödemeli olacak.

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