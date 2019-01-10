Son Dakika Haberleri: Hazine'den Nisan 2029 Vadeli Tahvil İhracına İlişkin Açıklama

Hazine'den Nisan 2029 Vadeli Tahvil İhracına İlişkin Açıklama

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün gerçekleştirilen Nisan 2029 vadeli tahvil ihracına ilişkin açıklama yayımladı.

Hazine'den Nisan 2029 Vadeli Tahvil İhracına İlişkin Açıklama, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı dün gerçekleştirilen Nisan 2029 vadeli tahvil ihracına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre, 2 milyar dolar olarak gerçekleşen ihraç tutarının 16 Ocak 2019 tarihinde hesaplara gireceği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün gerçekleştirilen 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvil ihracına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli bir tahvil ihracı için 9 Ocak 2019 tarihinde Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 16 Ocak 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 40'ı ABD, yüzde 27'si Türkiye, yüzde 20'si İngiltere, yüzde 8'i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 5'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

26 Nisan 2029 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,625, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7,68 olmuştur. Söz konusu Dolar tahvili ihraç tutarının tamamı euro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin nihai euro maliyeti yüzde 4,965 olmuştur.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmı tamamlanmıştır." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:25 Kaynak: İHA

Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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