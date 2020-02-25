Hazine, dolar cinsi kira sertifikası ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 28 Şubat valör tarihli dolar cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bankaların döviz cinsi varlık yönetimine ve kira sertifikası piyasasının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çarşamba günü yurt içi piyasada 28 Şubat 2020 valör tarihli dolar cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı yapılacak.

Kira sertifikası ihracı bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek ve taleplerin 26 Şubat saat 14.00'e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekecek.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 26 Şubat İHS (Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletilecek. Bankaların kira sertifikası ihracı karşılığında valör günü yatırması gereken tutarlar, en geç 28 Şubat 13.30'a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması gerekiyor.

Yatırımcılar söz konusu kira sertifikalarına ilişkin bilgilere Bakanlığın internet sayfasının "Kamu Finansmanı-Yatırımcılar İçin Bilgiler-Kira Sertifikası" bağlantısında yer alan "Avro Cinsi Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu"ndan ulaşabilecek.

Öte yandan Bakanlık, dün gerçekleştirilen tahvil ihalesi sonuçlarını da internet sitesinden duyurdu.

Duyuruya göre, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

Tahvil ihalesinde dönemsel faiz yüzde 5,75 oldu. Kamu kuruluşlarının 1 milyar 100 milyon liralık teklifinin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 761 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 800 milyon liralık satış yapıldı.