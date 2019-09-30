Hazine ekim aralık dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 38,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 38,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:56
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