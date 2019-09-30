Son Dakika Haberleri: Hazine ekim aralık dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı
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Hazine ekim aralık dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı

42 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 38,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ekim aralık dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 38,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:56 
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