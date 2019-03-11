Hazine Euro Cinsi Devlet İç Borçlanma Senedi İhraç Edecek
1 saat önce
Hazine finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 364 gün vadeli euro cinsi sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraç edeceğini duyurdu.
Hazine finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 364 gün vadeli euro cinsi sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraç edeceğini duyurdu.
Hazine'den yapılan yazılı açıklamada taleplerin 13 Mart'ta toplanacağı 364 gün vadeli 13 Mart 2020 itfalı DİBS'in dönemsel kupon oranının yüzde 1.1 olduğu belirtildi. (Tablo) - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:14 Kaynak: DHA
Beykoz'daki Yalısı Nedeniyle Mahkemelik Olan Şarkıcı Ebru Gündeş Beraat Etti
İstanbullular Dikkat! Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
İstanbul'da 1 Günde Denizden 3 Kişinin Cansız Bedeni Çıktı
2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi