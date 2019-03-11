Son Dakika Haberleri: Hazine Euro Cinsi Devlet İç Borçlanma Senedi İhraç Edecek

Hazine Euro Cinsi Devlet İç Borçlanma Senedi İhraç Edecek

1 saat önce

Hazine finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 364 gün vadeli euro cinsi sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraç edeceğini duyurdu.

Hazine Euro Cinsi Devlet İç Borçlanma Senedi İhraç Edecek, System.String[]
Hazine finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 364 gün vadeli euro cinsi sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraç edeceğini duyurdu.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada taleplerin 13 Mart'ta toplanacağı 364 gün vadeli 13 Mart 2020 itfalı DİBS'in dönemsel kupon oranının yüzde 1.1 olduğu belirtildi. (Tablo) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:14 Kaynak: DHA

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