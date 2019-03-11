Son Dakika Haberleri: Hazine, euro cinsi DİBS ihracı gerçekleştirecek

Hazine, euro cinsi DİBS ihracı gerçekleştirecek

39 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı,15 Mart 2019 valör tarihli euro cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştireceğini duyurdu.

Hazine, euro cinsi DİBS ihracı gerçekleştirecek, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı,15 Mart 2019 valör tarihli euro cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştireceğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:35 

Ekonomi
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