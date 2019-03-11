Hazine, euro cinsi DİBS ihracı gerçekleştirecek
39 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı,15 Mart 2019 valör tarihli euro cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştireceğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
,15 Mart 2019 valör tarihli euro cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştireceğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:35
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