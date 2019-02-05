Son Dakika Haberleri: Hazine, Euro Cinsi Kira Sertifikası İhracı Gerçekleştirecek

Hazine, Euro Cinsi Kira Sertifikası İhracı Gerçekleştirecek

1 saat önce

Hazine, yurt içi piyasada 8 Şubat 2019 valör tarihli euro cinsi sabit kira ödemeli Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine, Euro Cinsi Kira Sertifikası İhracı Gerçekleştirecek, System.String[]
Hazine, yurt içi piyasada 8 Şubat 2019 valör tarihli euro cinsi sabit kira ödemeli Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bankaların döviz cinsi varlık yönetimine ve kira sertifikası piyasasının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yurtiçi piyasada 8 Şubat 2019 valör tarihli euro cinsi sabit kira ödemeli Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirilecek. Bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracında talepler yarın saat 14.00'a kadar bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilecek.

İhraç edilecek kira sertifikası, 728 gün vadeli ve 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 1,45 olacak. Kira ödemeleri 9 Ağustos 2019, 7 Şubat 2020, 7 Ağustos 2020 ve 5 Şubat 2021'de gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:29 Kaynak: İHA

Ekonomi
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