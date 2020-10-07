Hazine eurobond ihracıyla 2.5 milyar dolar borçlandı

Hazine 5 yıl vadeli eurobond ihracını 2.5 milyar dolar borçlanma ile tamamladı ve böylece, uluslararası sermaye piyasalarından bu yıl 9 milyar dolar borçlanma hedefinin 6.5 miyar dolarını bu ihraç ile tamamladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvilihracı için 6 Ekim 2020 tarihinde Bank of America Merrill Lynch , Citi ve JP Morgan'a yetkiverilmişti. "Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 2.5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. "İhraç tutarı 14 Ekim 2020 tarihinde hesaplarımıza girecektir."Tahvilin kupon oranı yüzde 6.375, yatırımcıya getirisi yüzde 6.40 olmuştur. Tahvile toplamda300'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı kadar talep göstermiştir. "Tahvilin yüzde 38'i İngiltere , yüzde 21'i ABD, yüzde 18'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10'u Türkiye , yüzde 10'u Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır."Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6,5

milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır."