Hazine Gelecek Hafta 2 İhale Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yeni haftada 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yeni haftada 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.



Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Mart Salı günü düzenlenecek ilk ihalede 9 ay (266 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.



Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede ise 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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