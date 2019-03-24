Hazine Gelecek Hafta 2 İhale Düzenleyecek
33 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yeni haftada 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye
Bakanlığınca, yeni haftada 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Mart Salı günü düzenlenecek ilk ihalede 2 yıl (504 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede ise 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:06 Kaynak: AA
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