Hazine Gelecek Hafta 3 İhale Düzenleyecek
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığınca gelecek hafta 3 ihale gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye
Bakanlığınca gelecek hafta 3 ihale gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Şubat'ta bir, 19 Şubat'ta iki ihale düzenlenecek.
İlk ihalede 6 yıl (2359 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu, üçüncü ihalede 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:07 Kaynak: AA
İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Bor Hamlesi! Artık Tarımda da Kullanılacak
E-Çiftçi Sistemi Uygulamaya Girdi
Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Tartışma: Marketlerin Yaptığı Kar, Haksız Kazanç