Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek - Son Dakika Ekonomi

Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki tahvil ve bir kira sertifikasının ihraç ihalelerini yapacak.

Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki tahvil ve bir kira sertifikasının ihraç ihalelerini yapacak.


Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Ocak'ta olacak ihalede 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, 28 Ocak'taki ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak. Aynı gün düzenlenecek diğer ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dönerde çamaşır suyu iddialarına ilişkin Bakan'dan rahatlatan açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Tinder'a panik butonu dahil bir dizi ilave güvenlik özelliği geliyor Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir transfer daha! Olcay Yusufoğlu da kadroya katıldı UNESCO korumasındaki 7 bin yıllık Diyarbakır surlarına balkon yapıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 22:12:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]