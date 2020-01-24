Son Dakika › Ekonomi › Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek - Son Dakika Ekonomi
Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki tahvil ve bir kira sertifikasının ihraç ihalelerini yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:40 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki tahvil ve bir kira sertifikasının ihraç ihalelerini yapacak.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Ocak'ta olacak ihalede 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlık, 28 Ocak'taki ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak. Aynı gün düzenlenecek diğer ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.
Son Dakika Dönerde çamaşır suyu iddialarına ilişkin Bakan'dan rahatlatan açıklama: Gerçeği yansıtmıyor Tinder'a panik butonu dahil bir dizi ilave güvenlik özelliği geliyor Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir transfer daha! Olcay Yusufoğlu da kadroya katıldı UNESCO korumasındaki 7 bin yıllık Diyarbakır surlarına balkon yapıldı