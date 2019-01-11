Son Dakika Haberleri: Hazine, girişim sermayesi fonlarına kaynak sağlayacak

Hazine, girişim sermayesi fonlarına kaynak sağlayacak

8 dakika önce

Hazine uygun göreceği girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yılda azami 400 milyon TL kaynak taahhüt etti.

Hazine, girişim sermayesi fonlarına kaynak sağlayacak, System.String[]
Hazine uygun göreceği girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yılda azami 400 milyon TL kaynak taahhüt etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:05 

Ekonomi
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