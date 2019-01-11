Hazine, girişim sermayesi fonlarına kaynak sağlayacak
8 dakika önce
Hazine uygun göreceği girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yılda azami 400 milyon TL kaynak taahhüt etti.
Hazine uygun göreceği girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yılda azami 400 milyon TL kaynak taahhüt etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:05
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