Hazine haftaya 1 ihale düzenleyecek - Son Dakika
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Hazine haftaya 1 ihale düzenleyecek

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 1 hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine haftaya 1 ihale düzenleyecek, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 1 hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Ocak'ta düzenlenecek ihalede 3 ay (91 gün) vadeli hazine bonosunun ilk ihracı yapılacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:38 Kaynak: AA
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