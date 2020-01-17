Hazine haftaya 1 ihale düzenleyecek
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 1 hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:38 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 1 hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Ocak'ta düzenlenecek ihalede 3 ay (91 gün) vadeli hazine bonosunun ilk ihracı yapılacak.
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