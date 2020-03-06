Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek - Son Dakika
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Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Mart'ta yapılacak ihalede 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,18 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Hazine, 10 Mart Salı günü yapacağı ihalelerin ilkinde 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 7 yıl (2429 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:12 Kaynak: AA
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