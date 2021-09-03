Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede 10 yıl (3 bin 549 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Salı günü düzenlenecek ilk ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli, devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, pazartesi günü gerçekleştirilecek ihalede, 2 yıl (819 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı , gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi yapacak.

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