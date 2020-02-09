Hazine haftaya 4'ü senet değişimi olmak üzere 6 ihale düzenleyecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine haftaya 4'ü senet değişimi olmak üzere 6 ihale düzenleyecek - Son Dakika Ekonomi

Hazine haftaya 4'ü senet değişimi olmak üzere 6 ihale düzenleyecek

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca gelecek hafta 4 senet değişim ihalesi, 1 kira sertifikası doğrudan satışı, 1 devlet tahvili ihracı yapılacak.

Hazine haftaya 4'ü senet değişimi olmak üzere 6 ihale düzenleyecek, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığınca gelecek hafta 4 senet değişim ihalesi, 1 kira sertifikası doğrudan satışı, 1 devlet tahvili ihracı yapılacak.

Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın, 12 Şubat 2020 valörlü olmak üzere 4 ayrı ihalede senet değişimi gerçekleştirilecek.

Geri alınacak senetlere yönelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 10 Şubat 2020 tarihi için Resmi Gazete'de söz konusu senetlere ilişkin ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyatlar esas alınacak.

Yatırımcıların ihraç edilen senetler için fiyat teklifinde bulunacağı ihalede çoklu fiyat yöntemi uygulanacak. Rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve ihale sonrası teklif yoluyla satış yapılmayacak. Piyasa yapıcılığı sözleşmesi gereği yalnızca piyasa yapıcı bankalar katılımcı olabilecek.

Öte yandan 11 Şubat'ta yapılacak ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede de 7 yıl (2 bin 457 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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