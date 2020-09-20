Hazine haftaya kira sertifikası satışı ve tahvil ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 22 Eylül Salı günü kira sertifikası satışı ve devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 22 Eylül Salı günü kira sertifikası satışı ve devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, salı günü 5 yıl (1820 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak. Düzenlenecek ihalede ise 5 yıl (1967 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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