Son Dakika Haberleri: Hazine ihalesine 3 kat talep geldi

Hazine ihalesine 3 kat talep geldi

3 saat önce

Hazine, 1 milyar dolar eurobond ihracına 3 kata yakın talep geldiğini bildirdi.

Hazine ihalesine 3 kat talep geldi, System.String[]
Hazine, 1 milyar dolar eurobond ihracına 3 kata yakın talep geldiğini bildirdi. Tahvilin yüzde 39'u ABD ve yüzde 34'ü İngiltere'deki yatırımcılara satıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:40 

Ekonomi
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