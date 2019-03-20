Hazine ihalesine 3 kat talep geldi
3 saat önce
Hazine, 1 milyar dolar eurobond ihracına 3 kata yakın talep geldiğini bildirdi.
Hazine, 1 milyar dolar eurobond ihracına 3 kata yakın talep geldiğini bildirdi. Tahvilin yüzde 39'u ABD
ve yüzde 34'ü İngiltere
'deki yatırımcılara satıldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:40
Abramovich, Chelsea İçin 2,5 Milyar Pound İstiyor
Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü!
Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı
Hong Kong'da Konut Yapacak Yer Kalmayınca 80 Milyar Dolarlık Yapay Ada Yapmaya Karar Verdiler