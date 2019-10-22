Son Dakika Haberleri: Hazine, iki ihalede 2,88 milyar TL satış yaptı
Son Dakika Ekonomi Hazine, iki ihalede 2,88 milyar TL satış yaptı

Hazine, iki ihalede 2,88 milyar TL satış yaptı

1 saat önce

Hazine, 12 ay vadeli bonoyu ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç etti.

Hazine, iki ihalede 2,88 milyar TL satış yaptı, System.String[]

Hazine, 12 ay vadeli bonoyu ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç etti.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:59 
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