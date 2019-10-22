Hazine, iki ihalede 2,88 milyar TL satış yaptı
1 saat önce
Hazine, 12 ay vadeli bonoyu ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç etti.
Hazine, 12 ay vadeli bonoyu ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:59
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