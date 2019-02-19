Son Dakika Haberleri: Hazine - İki Yıllık Tahvilde Ortalama Bileşik Faiz Yüzde 18.34

Hazine - İki Yıllık Tahvilde Ortalama Bileşik Faiz Yüzde 18.34

1 saat önce

Hazine'nin Şubat ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 18.34 olarak gerçekleşti.

Hazine - İki Yıllık Tahvilde Ortalama Bileşik Faiz Yüzde 18.34, System.String[]
Hazine'nin Şubat ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 18.34 olarak gerçekleşti.

Hazine bugün 12 Ağustos 2020 itfalı altı ayda bir yüzde 11.5 kupon ödemeli iki yıllık sabit kuponlu gösterge tahvil ile 10 Ocak 2024 itfalı altı ayda bir yüzde 2.1 reel kupon ödemeli beş yıllık TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç etti.

Buna göre, gösterge iki yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 18.34 olarak gerçekleşirken, TÜFE'ye endeksli beş yıllık yeniden ihracında ortalama reel faiz de yüzde 3.89 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilin yeniden ihracında net satış 1 milyar 506.2 milyon lira, nominal teklif 2 milyar 737.5 milyon lira olarak gerçekleşti. TÜFE'ye endeksli beş yıllık tahvilde net satış 2 milyar 366.5 milyon lira, nominal teklif de 2.98 milyar lira oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:30 Kaynak: DHA

Ekonomi
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