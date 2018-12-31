Son Dakika Haberleri: Hazine İlk Üç Ayda 32.3 Milyar Liralık İç Borçlanma Yapacak

Hazine İlk Üç Ayda 32.3 Milyar Liralık İç Borçlanma Yapacak

1 saat önce

Hazine, yılın ilk üç ayında 44.4 milyar liralık borç servisine karşılık, 32.3 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Hazine İlk Üç Ayda 32.3 Milyar Liralık İç Borçlanma Yapacak, System.String[]
Hazine, yılın ilk üç ayında 44.4 milyar liralık borç servisine karşılık, 32.3 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

Ocak ayında toplam 6.4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 6.1 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması,

Şubat ayında toplam 22.7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 21.8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması,

Mart ayında toplam 15.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 14.4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanıyor. (Tablo) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:29 Kaynak: DHA

Maliye Bakanlığı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'ya Hava Yoluyla Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısında Rekor Kırıldı ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor

Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL Kadın Dizisinin Yıldızı Özge Özpirinçci, Annesi İçin Kesenin Ağzını Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 19:03:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine İlk Üç Ayda 32.3 Milyar Liralık İç Borçlanma Yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]