Son Dakika Haberleri: Hazine kira sertifikası ihraç edecek
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Hazine kira sertifikası ihraç edecek

57 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine kira sertifikası ihraç edecek, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.
Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 yıl (728 gün) vadeli, 19 Haziran 2019 valörlü, 16 Haziran 2021 itfa tarihli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:40 Kaynak: AA
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