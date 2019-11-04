Son Dakika Haberleri: Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Son Dakika Ekonomi Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Kasım 2019 valör tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Kasım 2019 valör tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 6 Kasım 2019 valör tarihli Türk lirası cinsi TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı yapılacak.

Bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracında talepler yarın saat 14.00'e kadar, bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilebilecek.

İhraç edilecek kira sertifikası, 1820 gün vadeli ve 6 aylık dönemsel reel kira oranı yüzde 1,63 olacak.

Kira ödemeleri 6 Mayıs 2020, 4 Kasım 2020, 5 Mayıs 2021, 3 Kasım 2021, 4 Mayıs 2022, 2 Kasım 2022, 3 Mayıs 2023, 1 Kasım 2023, 1 Mayıs 2024, son kira ödemesi ve itfa bedeli ise 30 Ekim 2024'te gerçekleştirilecek.

Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sona gelindi! 6 Kasım'da tören yapılacak
Ekrem İmamoğlu, kendisine "Ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap verdi Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan skandal açıklama: Camilerin korunmasından biz değil, eyalet yönetimleri sorumlu ABD Hazine Bakanlığı, İranlı 9 üst düzey isme ve bir kuruma yaptırım kararı alındığını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 01:19:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]