Son dakika ekonomi: BIST100 yüzde 0.84 yükseldi, dolar 7.66 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,084 ve 1,097 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.84 artışla 1,096.16 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.11, BIST Mali Endeks yüzde 0.50, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.40 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanması ve ABD para biriminin küresel piyasalarda güçlenmesiyle, Pazartesi günü 7.64 liraya kadar yükselen dolar, yeni günde de bu düzeyi 7.66 liraya taşıdı.