Hazine nakit dengesi 22,8 milyar lira fazla verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine nakit dengesi 22,8 milyar lira fazla verdi - Son Dakika Ekonomi

Hazine nakit dengesi 22,8 milyar lira fazla verdi

6 saat önce

Hazine nakit dengesi, Ocak ayında 22 milyar 775 milyon lira fazla verdi.

Hazine nakit dengesi 22,8 milyar lira fazla verdi, System.String[]

Hazine nakit dengesi, Ocak ayında 22 milyar 775 milyon lira fazla verdi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Ocak ayına ilişkin 'Hazine Nakit Gerçekleşmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Ocak'ta Hazine'nin nakit gelirleri 119 milyar 946 milyon lira, nakit giderleri 97 milyar 161 milyon lira oldu.


Faiz dışı giderler 89 milyar 598 milyon lira, faiz giderleri ise 7 milyar 563 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı denge 30 milyar 348 milyon lira fazla verdi.


Nakit dengesi ise Ocak ayında 22 milyar 775 milyon lira fazla verdi. - İSTANBUL

Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:39 Kaynak: İHA
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