Hazine nakit dengesi Kasım'da 12,5 milyar TL fazla verdi
08.12.2020 00:58
Hazine nakit dengesi Kasım ayında 12 milyar 549 milyon TL fazla verdiHazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Kasım ayına ilişkin 'Hazine Nakit Gerçekleşmeleri'ni açıkladı.
Hazine nakit dengesi Kasım ayında 12 milyar 549 milyon TL fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Kasım ayına ilişkin 'Hazine Nakit Gerçekleşmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Kasım'da hazinenin nakit gelirleri 110 milyar 541 milyon lira, nakit giderleri 98 milyar 91 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 89 milyar 419 milyon lira, faiz giderleri ise 8milyar 672 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı denge 21 milyar 221 milyon lira fazla verdi.
Nakit dengesi ise Kasım ayında 12 milyar 549 milyon TL fazla verdi. - İSTANBUL
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