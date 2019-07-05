Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, haziran ayında 11 milyar 16 milyon lira açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 56 milyar 772 milyon lira oldu. Özelleştirme ve fon gelirleri de 1 milyar 260 milyon lira olarak hesaplandı.
Hazine nakit giderleri ise 69 milyar 47 milyon lira oldu. Nakit giderlerin 64 milyar 507 milyon liralık kısmını faiz dışı giderler, 4 milyar 540 milyon liralık kısmını ise faiz ödemeleri oluşturdu.
Böylece, söz konusu ayda Hazine nakit dengesi 11 milyar 16 milyon lira açık verdi.
Bu dönemde faiz dışı denge de 7 milyar 736 milyon lira açık verdi.
Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 66 milyon lira oldu. TMSF'den aktarımlar ise 5 milyon lira olarak gerçekleşti.
Haziranda kur farklarından kaynaklanan azalış 262 milyon lira olarak hesaplandı, kasa/banka net hesabı ise 788 milyon lira azaldı.