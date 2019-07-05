Son Dakika Haberleri: Hazine nakit gerçekleşmeleri
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Hazine nakit gerçekleşmeleri

1 saat önce

Hazine nakit dengesi, haziran ayında 11 milyar 16 milyon lira açık verdi.

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Hazine nakit dengesi, haziran ayında 11 milyar 16 milyon lira açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 56 milyar 772 milyon lira oldu. Özelleştirme ve fon gelirleri de 1 milyar 260 milyon lira olarak hesaplandı.
Hazine nakit giderleri ise 69 milyar 47 milyon lira oldu. Nakit giderlerin 64 milyar 507 milyon liralık kısmını faiz dışı giderler, 4 milyar 540 milyon liralık kısmını ise faiz ödemeleri oluşturdu.
Böylece, söz konusu ayda Hazine nakit dengesi 11 milyar 16 milyon lira açık verdi.
Bu dönemde faiz dışı denge de 7 milyar 736 milyon lira açık verdi.
Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 66 milyon lira oldu. TMSF'den aktarımlar ise 5 milyon lira olarak gerçekleşti.
Haziranda kur farklarından kaynaklanan azalış 262 milyon lira olarak hesaplandı, kasa/banka net hesabı ise 788 milyon lira azaldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:38 Kaynak: AA
Ekonomi
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