Son Dakika Haberleri: Hazine nakit gerçekleşmeleri
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Hazine nakit gerçekleşmeleri

1 saat önce

Hazine nakit dengesi, ağustos ayında 5 milyar 693 milyon lira fazla verdi.

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Hazine nakit dengesi, ağustos ayında 5 milyar 693 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 101 milyar 598 milyon lira oldu.

Hazine nakit giderleri ise 95 milyar 905 milyon lira oldu. Nakit giderlerin 84 milyar 675 milyon liralık kısmını faiz dışı giderler, 11 milyar 229 milyon liralık kısmını ise faiz ödemeleri oluşturdu.

Böylece, söz konusu ayda Hazine nakit dengesi 5 milyar 693 milyon lira fazla verdi.

Bu dönemde faiz dışı denge de 16 milyar 923 milyon lira fazla verdi.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 1 milyon lira oldu. TMSF'den aktarımlar ise 4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ağustosta kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 1 milyon lira olarak hesaplandı, kasa/banka net hesabı ise 12 milyar 711 milyon lira arttı.

Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:58 Kaynak: AA
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