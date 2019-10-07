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Hazine nakit gerçekleşmeleri

1 saat önce

Hazine nakit dengesi, eylül ayında 21 milyar 650 milyon lira açık verdi.

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Hazine nakit dengesi, eylül ayında 21 milyar 650 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 58 milyar 884 milyon lira, nakit giderleri ise 80 milyar 534 milyon lira oldu.

Nakit giderlerin 69 milyar 514 milyon liralık kısmını faiz dışı giderler, 11 milyar 20 milyon liralık kısmını ise faiz ödemeleri oluşturdu.

Böylece, söz konusu ayda Hazine nakit dengesi 21 milyar 650 milyon lira açık verdi.

Bu dönemde faiz dışı denge de 10 milyar 630 milyon lira açık verdi.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 99 milyon lira oldu. TMSF'den aktarımlar ise 6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Eylülde kur farklarından kaynaklanan azalış 1 milyar 62 milyon lira olarak hesaplandı, kasa/banka net hesabı ise 11 milyar 728 milyon lira azaldı.

Maliye Bakanlığı, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:04 Kaynak: AA
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