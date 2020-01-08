Hazine nakit gerçekleşmeleri - Son Dakika
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Hazine nakit gerçekleşmeleri

6 saat önce

Hazine nakit dengesi, aralık ayında 36 milyar 765 milyon lira açık verdi.

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Hazine nakit dengesi, aralık ayında 36 milyar 765 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 72 milyar 520 milyon lira, nakit giderleri 110 milyar 785 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 106 milyar 71 milyon lira, faiz ödemeleri ise 4 milyar 713 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 33 milyar 552 milyon lira açık verdi.

Aralık ayında nakit dengesinde 36 milyar 765 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 263 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 4 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 406 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 21 milyar 5 milyon lira azaldı.

Maliye Bakanlığı, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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