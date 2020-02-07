Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, ocak ayında 22 milyar 785 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 119 milyar 946 milyon lira, nakit giderleri 97 milyar 161 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 89 milyar 598 milyon lira, faiz ödemeleri ise 7 milyar 563 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 30 milyar 348 milyon lira fazla verdi.

Ocak ayında nakit dengesinde 22 milyar 785 milyon lira fazlalık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 84 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 2 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan azalış 270 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabı ise 27 milyar 804 milyon liraya yükseldi.